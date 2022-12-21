Спикер Палаты представителей официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса 21 декабря во время его визита в Вашингтон.

Об этом сообщила пресс-служба Пелоси, пишет "Европейская правда".

Спикер направила Зеленскому письмо от имени лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе.

"С огромным уважением и восхищением вашим выдающимся лидерством, от имени двухпартийного руководства Конгресса приглашаю вас выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 21 декабря... Перед ужасными зверствами Путина борцы за свободу Украины вдохновляют мир стальной волей и несокрушимым духом, отражая неспровоцированное варварское вторжение России. В эти темные времена ваше смелое, патриотическое, неутомимое лидерство объединило не только украинский народ, но и весь мир становиться на передовую борьбы за свободу", - пишет Нэнси Пелоси в письме.

Она добавляет, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.

Напомним, в ночь на 21 декабря стало известно, что Владимир Зеленский направляется в США - в свою первую зарубежную поездку после 24 февраля. Неофициально сообщалось, что президент США Джо Байден на встрече с Зеленским объявит новый пакет помощи Украине на сумму около 2 млрд долларов, который будет содержать в том числе батарею ЗРК Patriot.

От собеседников в Белом доме американские СМИ узнали, что Зеленский едет в Вашингтон по приглашению Байдена, детали визита обсудили в телефонном разговоре 11 декабря.

Польские СМИ зафиксировали, что Зеленский прибыл из Украины в Польшу поездом, а оттуда вылетел в США.