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Пелосі сподівається на затвердження Конгресом нового раунду допомоги Україні впродовж 48 годин

Четвер, 22 грудня 2022, 08:33

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес США затвердить новий раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України".

Про це вона сказала, привітавши президента України Володимира Зеленського у Конгресі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Сьогодні ми вітаємо хороброго і мужнього президента Зеленського, щоб відзначити в його особі також і хоробрий та мужній об'єднаний народ України за те, що вони роблять, щоб захистити демократію", – сказала спікерка.

Відео виступу Зеленського у Конгресі США

Пелосі нагадала, що її батько був членом американського Конгресу, коли в 1941 році, через день після Різдва, перед Конгресом виступав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, і "закликав Америку боротись з тиранією в Європі".

Посадовиця нагадала слова Черчилля з цієї промови: " Ми робимо найбільш шляхетну роботу в світі – не лише захищаючи серця та домівки, але і справу свободи в кожній землі". "Саме це і робить народ України", - зазначила Пелосі.

Вона висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України" і високо оцінила рішення Байдена надати системи протиповітряної оборони Patriot.

Цього тижня Конгрес планує затвердити бюджет США на наступний рік, який, серед іншого, містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає майже $45 мільярдів витрат.

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