Пелоси надеется на утверждение Конгрессом нового раунда помощи Украине в течение 48 часов

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила надежду, что в следующие 48 часов Конгресс США утвердит новый раунд "важной помощи в сфере безопасности и экономической помощи для Украины".

Об этом она сказала, приветствуя президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Сегодня мы приветствуем храброго и мужественного президента Зеленского, чтобы отметить в его лице также и храбрый и мужественный объединенный народ Украины за то, что они делают, чтобы защитить демократию", - сказала спикер.

Пелоси напомнила, что ее отец был членом американского Конгресса, когда в 1941 году, через день после Рождества, перед Конгрессом выступал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, и "призвал Америку бороться с тиранией в Европе".

Чиновница напомнила слова Черчилля из этой речи: "Мы делаем наиболее благородную работу в мире - не только защищая сердца и дома, но и дело свободы в каждой земле". "Именно это и делает народ Украины", - отметила Пелоси.

Она выразила надежду, что в следующие 48 часов Конгресс утвердит новый раунд "важной помощи в сфере безопасности и экономической помощи для Украины" и высоко оценила решение Байдена предоставить системы противовоздушной обороны Patriot.

На этой неделе Конгресс планирует утвердить бюджет США на следующий год, который, среди прочего, содержит "Акт о дополнительных ассигнованиях для Украины", предусматривающий почти $45 миллиардов расходов.

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