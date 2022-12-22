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Перша жінка на посаді президента Словенії склала присягу

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Четвер, 22 грудня 2022, 21:55

Наташа Пірц Мусар, яка була обрана президентом Словенії у другому турі виборів 13 листопада, в четвер склала присягу на урочистому засіданні Народних зборів (парламенту) і офіційно приступить до виконання обов’язків у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTV SLO.

У своїй промові Пірц Мусар пообіцяла відстоювати верховенство права, права людини й незалежність гілок влади, а також працювати для зміцнення "Європи, що складається з демократичних та інклюзивних суспільств".

Також словенська президентка оголосила, що в межах свого першого закордонного візиту здійснить турне країнами Західної Європи.

Борут Пахор, якого Наташа Пірц Мусар замінить на посаді в п’ятницю, заявив, що задоволений виконаною зі свого боку роботою, та побажав наступниці успіхів у роботі.

 
Фото: BoBo

54-річна Наташа Пірц Мусар перемогла у другому турі президентських виборів у Словенії та стала першою в історії країни жінкою-президентом. Її перемога посилила ліберальний блок політичних сил у Словенії після перемоги лівоцентристів на парламентських виборів, які проходили у квітні.

Про Пірц Мусар відомо, що раніше вона працювала юристкою експрезидента США Меланії Трамп та уповноваженою з питань інформації Словенії.

Свою передвиборчу кампанію вона побудувала на відданості демократії та правам людини, запевняла, що не буде втручатися в політику, але готова допомагати для вирішення внутрішньополітичних питань.

Президент Словенії має обмежені повноваження, але формально пропонує кандидатуру прем’єра парламенту й може його розпустити в разі, якщо той довго не затверджує кабінет міністрів.

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Словенія

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