Первая женщина на посту президента Словении приняла присягу

Наташа Пирц Мусар, которая была избрана президентом Словении во втором туре выборов 13 ноября, в четверг приняла присягу на торжественном заседании Народного собрания (парламента) и официально приступит к исполнению обязанностей в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTV SLO.

В своей речи Пирц Мусар пообещала отстаивать верховенство права, права человека и независимость ветвей власти, а также работать для укрепления "Европы, состоящей из демократических и инклюзивных обществ".

Также словенский президент объявила, что в рамках своего первого зарубежного визита совершит турне по странам Западной Европы.

Борут Пахор, которого Наташа Пирц Мусар заменит на посту в пятницу, заявил, что доволен проделанной со своей стороны работой, и пожелал преемнице успехов в работе.

ФОТО: BOBO

54-летняя Наташа Пирц Мусар победила во втором туре президентских выборов в Словении и стала первой в истории страны женщиной-президентом. Ее победа усилила либеральный блок политических сил в Словении после победы левоцентристов на парламентских выборах, которые проходили в апреле.

О Пирц Мусар известно, что ранее она работала юристкой экс-президента США Мелании Трамп и уполномоченной по вопросам информации Словении.

Свою предвыборную кампанию она построила на преданности демократии и правам человека, уверяла, что не будет вмешиваться в политику, но готова помогать для решения внутриполитических вопросов.

Президент Словении имеет ограниченные полномочия, но формально предлагает кандидатуру премьера парламенту и может его распустить в случае, если тот долго не утверждает кабинет министров.