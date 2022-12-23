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Поліція Парижа застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протест курдів після стрілянини

П'ятниця, 23 грудня 2022, 18:44

У Парижі поблизу місця стрілянини, яка забрала життя трьох людей, сталися сутички між курдськими активістами і поліцією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

На стихійній демонстрації зібралися кілька сотень людей. Проти правоохоронців.

Зібравшись перед поліцейським кордоном, який охороняє місце злочину після стрілянини, що призвела до трьох жертв, курдські громадяни тиснули на правоохоронців, коли на місці події виступив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Багато демонстрантів вигукували на адресу турецького режиму: "Ердоган вбивця", "Ердоган терорист", а також нападали на французьку поліцію.

На місце події прибула поліція на мотоциклах, а також підрозділи пожежників.

Коли у правоохоронців почали кидати різні предмети, поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, постріли пролунали в п'ятницю 23 грудня в центрі Парижа біля курдського культурного центру, на вулиці д'Енжен. 

Спочатку ЗМІ повідомляли про двох загиблих та ще чотирьох поранених. Згодом один поранений помер. Стан здоров’я ще одного лишається критичним. 

Стрілянину здійснив пенсіонер французьких залізниць з історією ксенофобських нападів. Він вийшов з в'язниці 11 днів тому.

Поліція розпочала розслідування за фактом вбивства, ненавмисного вбивства і нападу при обтяжуючих обставинах.

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Франція

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