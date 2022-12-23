Стрілянина в Парижі: двоє загиблих, четверо поранених

У 10-му окрузі Парижа в п’ятницю вранці сталася стрілянина, в результаті якої є двоє загиблих і щонайменше четверо поранених.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На місці стрілянини перебуває велика кількість співробітників поліції та екстрених служб.

Власниця магазину в 10-му районі французької столиці розповіла AFP, що чула сім-вісім пострілів.

"Була суцільна паніка. Ми закрилися всередині", – додала вона.

Фото: Le Figaro

Поліція Парижа підтвердила факт стрілянини й закликала громадськість триматися подалі від місця події.

Правоохоронці додали, що у зв’язку з подіями був заарештований 69-річний чоловік. Мотиви стрілянини наразі не з’ясовані.