Стрілянина в Парижі: двоє загиблих, четверо поранених
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П'ятниця, 23 грудня 2022, 14:10
П'ятниця, 23 грудня 2022, 14:10
У 10-му окрузі Парижа в п’ятницю вранці сталася стрілянина, в результаті якої є двоє загиблих і щонайменше четверо поранених.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
На місці стрілянини перебуває велика кількість співробітників поліції та екстрених служб.
Власниця магазину в 10-му районі французької столиці розповіла AFP, що чула сім-вісім пострілів.
"Була суцільна паніка. Ми закрилися всередині", – додала вона.
Поліція Парижа підтвердила факт стрілянини й закликала громадськість триматися подалі від місця події.
Правоохоронці додали, що у зв’язку з подіями був заарештований 69-річний чоловік. Мотиви стрілянини наразі не з’ясовані.
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