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Полиция Парижа применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протест курдов после стрельбы

Пятница, 23 декабря 2022, 18:44

В Париже вблизи места стрельбы, которая унесла жизни трех человек, произошли столкновения между курдскими активистами и полицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

На стихийной демонстрации собрались несколько сотен человек. Против правоохранителей.

Собравшись перед полицейским кордоном, который охраняет место преступления после стрельбы, приведшей к трем жертвам, курдские граждане давили на правоохранителей, когда на месте происшествия выступил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Многие демонстранты выкрикивали в адрес турецкого режима: "Эрдоган убийца", "Эрдоган террорист", а также нападали на французскую полицию.

На место происшествия прибыла полиция на мотоциклах, а также подразделения пожарных.

Когда в правоохранителей начали бросать различные предметы, полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, выстрелы раздались в пятницу 23 декабря в центре Парижа возле курдского культурного центра, на улице д'Энжен.

Сначала СМИ сообщали о двух погибших и еще четырех раненых. Впоследствии один раненый скончался. Состояние здоровья еще одного остается критическим.

Стрельбу совершил пенсионер французских железных дорог с историей ксенофобских нападений. Он вышел из тюрьмы 11 дней назад.

Полиция начала расследование по факту убийства, непредумышленного убийства и нападения при отягчающих обстоятельствах.

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Франция

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