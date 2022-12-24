Військовий бюджет Британії в наступні два роки збільшать на понад £1 млрд на тлі війни в Україні – ЗМІ

Міністерства фінансів і оборони Великої Британії досягли принципової згоди про збільшення витрат на оборону країни, аби нівелювати скорочення в реальному вимірі через інфляцію на тлі продовження повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Очікується, що про зміни до бюджету навесні 2023 року оголосить британський міністр фінансів Джеремі Гант. До того часу в уряді будуть обговорювати конкретні деталі збільшення видатків на оборону.

Як стверджує The Telegraph, збільшення витрат на оборону було вимогою глави профільного міністерства Бена Воллеса, який наполягав, що в умовах війни в Україні скорочення видатків не є прийнятним.

За оцінками, які наводить видання, бюджет міністерства оборони Британії у 2024/25 році має зрости з 48,6 до 50,1 мільярда фунтів стерлінгів, тобто щонайменше на 1,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Як пояснює The Telegraph, ще уряд Бориса Джонсона оголосив про масштабне інвестування в британську оборону, згідно з яким бюджет мав вирости із 47,9 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році до 48,6 мільярда – у 2024-му.

Але більшість коштів у межах програми інвестування вже була виділена, що створило ситуацію, за якої в реальному вимірі бюджет через стрімку інфляцію мав би, навпаки, скоротитись.

Повідомлення може свідчити про повернення нинішнього британського уряду Ріші Сунака до ідей попередниці, Ліз Трасс, яка обіцяла до 2030 року збільшити оборонний бюджет Британії до 3% ВВП.

Як повідомлялось, міністерство оборони Іспанії у 2023 році пропонує витратити понад 6,5 мільярда євро на програму закупівлі та модернізації військової техніки – це на 26,3%, або 2,67 мільярда євро, більше, ніж планувалося.