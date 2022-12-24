Военный бюджет Британии в следующие два года увеличат более чем на £1 млрд на фоне войны в Украине - СМИ

Министерства финансов и обороны Великобритании достигли принципиального согласия об увеличении расходов на оборону страны, чтобы нивелировать сокращение в реальном измерении из-за инфляции на фоне продолжения полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Ожидается, что об изменениях в бюджет весной 2023 года объявит британский министр финансов Джереми Хант. К тому времени в правительстве будут обсуждать конкретные детали увеличения расходов на оборону.

Как утверждает The Telegraph, увеличение расходов на оборону было требованием главы профильного министерства Бена Уоллеса, который настаивал, что в условиях войны в Украине сокращение расходов не является приемлемым.

По оценкам, которые приводит издание, бюджет министерства обороны Британии в 2024/25 году должен вырасти с 48,6 до 50,1 миллиарда фунтов стерлингов, то есть минимум на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Как объясняет The Telegraph, еще правительство Бориса Джонсона объявило о масштабном инвестировании в британскую оборону, согласно которому бюджет должен был вырасти с 47,9 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году до 48,6 миллиарда - в 2024-м.

Но большинство средств в рамках программы инвестирования уже было выделено, что создало ситуацию, при которой в реальном измерении бюджет из-за стремительной инфляции должен был бы, наоборот, сократиться.

Сообщение может свидетельствовать о возвращении нынешнего британского правительства Риши Сунака к идеям предшественницы, Лиз Трасс, которая обещала к 2030 году увеличить оборонный бюджет Британии до 3% ВВП.

Как сообщалось, министерство обороны Испании в 2023 году предлагает потратить более 6,5 миллиарда евро на программу закупки и модернизации военной техники - это на 26,3%, или 2,67 миллиарда евро, больше, чем планировалось.