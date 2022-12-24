У Литві відправили на примусове лікування чоловіка, який підтримував агресію РФ і принижував українців

Суд Вільнюса визнав неосудним 34-річного чоловіка, який публічно підтримував воєнні злочини та принижував українців, і застосував щодо нього примусові заходи медичного характеру – амбулаторне спостереження в порядку надання первинної психіатричної допомоги.

Про це повідомила генеральна прокуратура Литви, передає "Європейська правда".

Згідно з матеріалами справи, житель Вільнюса 1 березня розмістив в одній із соціальних мереж відео, в якому публічно підтримав воєнні злочини, які Росія скоювала з початку повномасштабного вторгнення України. У тому ж ролику чоловік грубо принижував українців і пропонував знищити їх як жертв війни.

У результаті поліція Вільнюса порушила провадження за частиною 1 статті 170-2 Кримінального кодексу (публіче виправдовує злочину геноциду або інших злочинів проти людяності чи воєнних злочинів).

Під час слідства чоловіку призначено стаціонарну судово-психіатричну та судово-психологічну експертизи. Експерти дійшли висновку, що через хронічний прогресуючий психічний розлад чоловік не міг усвідомлювати тяжкість вчиненого злочину та керувати своїми діями.

Як наслідок, обвинувачення клопотало про застосування щодо підозрюваного примусових заходів медичного характеру, і суд це клопотання задовольнив.

Нагадаємо, у вересні литовський суд визнав жителя міста Таураґе Вітаутаса М. винним у розпалюванні ненависті через коментар у Facebook, де він закликав "бити по голові" росіян через розв’язану РФ війну проти України.