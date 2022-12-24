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В Литве отправили на принудительное лечение мужчину, который поддерживал агрессию РФ и унижал украинцев

Суббота, 24 декабря 2022, 10:38

Суд Вильнюса признал невменяемым 34-летнего мужчину, который публично поддерживал военные преступления и унижал украинцев, и применил к нему принудительные меры медицинского характера - амбулаторное наблюдение в порядке оказания первичной психиатрической помощи.

Об этом сообщила генеральная прокуратура Литвы, передает "Европейская правда".

Согласно материалам дела, житель Вильнюса 1 марта разместил в одной из социальных сетей видео, в котором публично поддержал военные преступления, которые Россия совершала с начала полномасштабного вторжения Украины. В том же ролике мужчина грубо унижал украинцев и предлагал уничтожить их как жертв войны.

В результате полиция Вильнюса возбудила производство по части 1 статьи 170-2 Уголовного кодекса (публично оправдывает преступления геноцида или других преступлений против человечности или военных преступлений).

Во время следствия мужчине назначена стационарная судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что из-за хронического прогрессирующего психического расстройства мужчина не мог осознавать тяжесть совершенного преступления и руководить своими действиями.

Как следствие, обвинение ходатайствовало о применении в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера, и суд это ходатайство удовлетворил.

Напомним, в сентябре литовский суд признал жителя города Таураге Витаутаса М. виновным в разжигании ненависти из-за комментария в Facebook, где он призвал "бить по голове" россиян из-за развязанной РФ войны против Украины.

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Литва Война с РФ

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