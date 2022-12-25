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В Іспанії автобус впав у річку, є загиблі і зниклі безвісти

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Неділя, 25 грудня 2022, 11:10

Щонайменше дві людини загинули і троє вважаються зниклими безвісти після падіння автобуса в річку Лерез в іспанському муніципалітеті Сердедо-Котобаде.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

 

Аварія сталася близько 21:35 в суботу, коли автобус компанії Monbus, який прибув з в'язниці Монтерросо і прямував до міста Віго, впав у річку після того, як з'їхав з дороги на мосту на рівні 67,5 кілометра траси N-541, в місті Педре.

Пожежникам вдалося врятувати водія автобуса та жінку живими.

З раннього ранку цієї неділі річка Лерез піднялася вище порогу переливу, що ускладнює рятувальні роботи пожежників Рібадумії, які спускаються з мосту за допомогою мотузок і страхувальних ременів, разом з Групою надмуніципальних надзвичайних ситуацій А Естрада, Цивільного захисту Сердедо-Котобаде.

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Іспанія

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