В Испании автобус упал в реку, есть погибшие и пропавшие без вести

По меньшей мере два человека погибли и трое считаются пропавшими без вести после падения автобуса в реку Лерез в испанском муниципалитете Сердедо-Котобаде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Авария произошла около 21:35 в субботу, когда автобус компании Monbus, который прибыл из тюрьмы Монтерросо и направлялся в город Виго, упал в реку после того, как съехал с дороги на мосту на уровне 67,5 километра трассы N-541, в городе Педре.

Пожарным удалось спасти водителя автобуса и женщину живыми.

С раннего утра этого воскресенья река Лерез поднялась выше порога перелива, что затрудняет спасательные работы пожарных Рибадумии, которые спускаются с моста с помощью веревок и страховочных ремней, вместе с Группой сверхмуниципальных чрезвычайных ситуаций А Эстрада, Гражданской защиты Сердедо-Котобаде.