Найновіший британський авіаносець уже пробув більше часу на ремонті, ніж на службі

Один із двох авіаносців королівського військово-морського флоту Великої Британії "Принц Уельський" вартістю 3,2 мільярда фунтів стерлінгів, спущений на воду у 2019 році, станом на зараз провів більше часу на ремонті в доках, ніж на службі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

"Принц Уельський" перебуває у шотландській верфі Файф відтоді, як вийшов з ладу біля острова Уайт у серпні через проблему з гребним валом.

Аналіз даних міністерства оборони Великої Британії показує, що авіаносець провів у морі 267 днів з моменту його введення до складу королівського флоту у грудні 2019 року. Станом на переддень Різдва він перебував на ремонті 268-й день.

Зараз "Принца Уельського" замінив інший британський авіаносець "Королева Єлизавета" попри те, що такі кораблі мають чергуватись кожні вісім місяців.

Начальник штабу оборони британського флоту, адмірал сер Тоні Радакін раніше визнав, що проблеми із новим авіаносцем його "глибоко розчарували" оскільки корабель виявився "не таким гарним, як мені хотілося б".

Проблеми з "Принцом Уельським" почались ще у 2020 році, коли в його машинному відділенні виявили пробоїну, й вода частково затопила електричні шафи й труби. Через це з жовтня 2020-го по квітень 2021 року корабель 193 дні перебував на ремонті, який обійшовся у 3,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Після цього авіаносець відплив до Гібралтару у 2021 році, та через рік судно знову вийшло з ладу, коли збиралось узяти участь у спільних зі США навчаннях. Наразі вихід "Принца Уельського" з верфі запланований на березень 2023 року.