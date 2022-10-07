Найбільший військовий корабель Британії зламався втретє за останні місяці

Один із двох авіаносців королівського військово-морського флоту Великої Британії "Принц Уельський" у п’ятницю вранці зазнав чергової поломки – третьої за останні кілька місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Екіпаж авіаносця в п'ятницю вранці отримав повідомлення про чергову проблему, яка, як стверджується, пов'язана з бортовою системою контролю паливної труби.

Очікувалося, що "Принц Уельський" прибуде в понеділок уранці до шотланського Файфу, тому він мав вирушити в п'ятницю вранці, але тепер відправлення авіаносця відтермінували щонайменше до вечора.

Нагадаємо, наприкінці серпня "Принц Уельський" зламався біля південного узбережжя країни невдовзі після того, як вирушив у місію до Сполучених Штатів.

Причиною поломки авіаносця стала несправність 33-тонного пропелера правого борту, через що він був змушений пропустити військово-морські навчання у США. У шотландському Файфі мають відбутися відповідні ремонтні роботи.

Королівські військово-морські сили Британії не повідомляли, скільки триватиме ремонт, але, за даними The Times, він може розтягнутися на місяці.

"Принц Уельський" – один із двох авіаносців на озброєнні британського флоту, флагманський корабель Північноатлантичного Альянсу, який був повністю введений в експлуатацію у 2021 році. Вартість його будівництва оцінюється в три мільярди фунтів стерлінгів.