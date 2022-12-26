Новейший британский авианосец уже пробыл больше времени на ремонте, чем на службе

Один из двух авианосцев королевского военно-морского флота Великобритании "Принц Уэльский" стоимостью 3,2 миллиарда фунтов стерлингов, спущенный на воду в 2019 году, по состоянию на сейчас провел больше времени на ремонте в доках, чем на службе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

"Принц Уэльский" находится в шотландской верфи Файф с тех пор, как вышел из строя у острова Уайт в августе из-за проблемы с гребным валом.

Анализ данных министерства обороны Великобритании показывает, что авианосец провел в море 267 дней с момента его введения в состав королевского флота в декабре 2019 года. По состоянию на канун Рождества он находился на ремонте 268-й день.

Сейчас "Принца Уэльского" заменил другой британский авианосец "Королева Елизавета" несмотря на то, что такие корабли должны чередоваться каждые восемь месяцев.

Начальник штаба обороны британского флота, адмирал сэр Тони Радакин ранее признал, что проблемы с новым авианосцем его "глубоко разочаровали" поскольку корабль оказался "не таким хорошим, как мне хотелось бы".

Проблемы с "Принцем Уэльским" начались еще в 2020 году, когда в его машинном отделении обнаружили пробоину, и вода частично затопила электрические шкафы и трубы. Из-за этого с октября 2020-го по апрель 2021 года корабль 193 дня находился на ремонте, который обошелся в 3,3 миллиона фунтов стерлингов.

После этого авианосец отплыл в Гибралтар в 2021 году, но через год судно снова вышло из строя, когда собиралось принять участие в совместных с США учениях. Сейчас выход "Принца Уэльского" с верфи запланирован на март 2023 года.