Німецький Ганновер передає Миколаєву спецтехніку й генератори
Місто Ганновер, яке є адміністративним центром німецької федеральної землі Нижня Саксонія, направляє до Миколаєва десять одиниць спеціальної техніки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
До складу гуманітарного важнтажу входять фронтальні навантажувачі, карети швидкої допомоги та мікроавтобуси, а також кілька електрогенераторів.
"Ми зобов'язані допомогти, адже потреба (в цьому) в Миколаєві дуже велика. Складна гуманітарна ситуація вимагає спільних зусиль", – заявив лорд-мер Ганновера Беліт Онай.
Сім одиниць техніки було взято з автопарку Ганновера, зокрема пожежної частини та різних відомств. Ще три автомобілі було організовано завдяки співпраці з Товариством міжнародного співробітництва (GiZ).
Транспортні засоби потрібні місту Миколаєву для порятунку людей, розбору завалів, а також для підтримання або відновлення електро- та водопостачання.
Очікується, що протягом 7-9 грудня автомобілі будуть доставлені до румунсько-українського кордону, де їх отримають представники з Миколаєва.
Як зазначає DPA, Миколаїв унаслідок бойових дій втратив майже дві третини автопарку. Значна частина техніки була знищена російськими обстрілами, частина – передана українській армії.
Крім того, Росія зруйнувала в Миколаєві близько двох тисяч житлових будинків, багато громадських об'єктів, мостів та доріг, а також серйозно пошкодила електромережу.
Ганновер і Миколаїв раніше уклали угоду про партнерство.