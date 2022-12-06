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Немецкий Ганновер передает Николаеву спецтехнику и генераторы

Вторник, 6 декабря 2022, 20:30

Город Ганновер, который является административным центром немецкой федеральной земли Нижняя Саксония, направляет в Николаев десять единиц специальной техники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В состав гуманитарного груза входят фронтальные погрузчики, кареты скорой помощи и микроавтобусы, а также несколько электрогенераторов.

"Мы обязаны помочь, ведь потребность (в этом) в Николаеве очень большая. Сложная гуманитарная ситуация требует совместных усилий", - заявил лорд-мэр Ганновера Белит Онай.

Семь единиц техники было взято из автопарка Ганновера, в частности пожарной части и различных ведомств. Еще три автомобиля были организованы благодаря сотрудничеству с Обществом международного сотрудничества (GiZ).

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Транспортные средства нужны городу Николаеву для спасения людей, разбора завалов, а также для поддержания или восстановления электро- и водоснабжения.

Ожидается, что в течение 7-9 декабря автомобили будут доставлены к румынско-украинской границе, где их получат представители из Николаева.

Как отмечает DPA, Николаев в результате боевых действий потерял почти две трети автопарка. Значительная часть техники была уничтожена российскими обстрелами, часть - передана украинской армии.

Кроме того, Россия разрушила в Николаеве около двух тысяч жилых домов, много общественных объектов, мостов и дорог, а также серьезно повредила электросеть.

Ганновер и Николаев ранее заключили соглашение о партнерстве.

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