Немецкий Ганновер передает Николаеву спецтехнику и генераторы
Город Ганновер, который является административным центром немецкой федеральной земли Нижняя Саксония, направляет в Николаев десять единиц специальной техники.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
В состав гуманитарного груза входят фронтальные погрузчики, кареты скорой помощи и микроавтобусы, а также несколько электрогенераторов.
"Мы обязаны помочь, ведь потребность (в этом) в Николаеве очень большая. Сложная гуманитарная ситуация требует совместных усилий", - заявил лорд-мэр Ганновера Белит Онай.
Семь единиц техники было взято из автопарка Ганновера, в частности пожарной части и различных ведомств. Еще три автомобиля были организованы благодаря сотрудничеству с Обществом международного сотрудничества (GiZ).
Транспортные средства нужны городу Николаеву для спасения людей, разбора завалов, а также для поддержания или восстановления электро- и водоснабжения.
Ожидается, что в течение 7-9 декабря автомобили будут доставлены к румынско-украинской границе, где их получат представители из Николаева.
Как отмечает DPA, Николаев в результате боевых действий потерял почти две трети автопарка. Значительная часть техники была уничтожена российскими обстрелами, часть - передана украинской армии.
Кроме того, Россия разрушила в Николаеве около двух тысяч жилых домов, много общественных объектов, мостов и дорог, а также серьезно повредила электросеть.
Ганновер и Николаев ранее заключили соглашение о партнерстве.