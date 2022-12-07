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Кулеба сообщил об уже 31 случае угроз украинским дипломатам в 15 странах

Среда, 7 декабря 2022, 12:56

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинским дипломатам продолжают поступать угрозы, в общем зафиксирован уже 31 случай в 15 странах.

Как передает "Европейская правда", об этом министр написал на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске.

"В общем уже имеем 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2)", - написал Кулеба.

Он рассказал, что на всех конвертах указывается один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Обычно, отправка происходила из почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на пакетах следов своих ДНК.

Министр находится на связи с коллегами-министрами иностранных дел, украинские посольства взаимодействуют с иностранной стороной в контексте расследования всех случаев угроз. Правоохранительные органы Украины также оперативно начали следствие.

"Кампания террора против украинских дипломатов, которая сейчас происходит, беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне. Я не припомню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за такой короткий промежуток времени", - заявил Кулеба.

"Но как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. И в дальнейшем работаем на победу", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва пакета в помещении дипучреждения, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

В четверг Дмитрий Кулеба сообщил, что кроме посольства Украины в Испании еще три украинских дипломатических представительства получили письма с угрозами.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании

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МИД Кулеба

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