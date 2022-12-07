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Британія закупить протитанкової зброї на £229 млн

Середа, 7 грудня 2022, 17:34

Велика Британія уклала угоду зі шведським виробником Saab на виробництво кількох тисяч одиниць протитанкових ракетних комплексів NLAW вартістю 229 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як передає "Європейська правда", про це в середу оголосило міністерство оборони Сполученого Королівства.

Угода передбачає постачання збройним силам Великої Британії кількох тисяч одиниць NLAW протягом 2024-2026 років. Крім того, ще близько 500 одиниць ПТРК будуть поставлені у 2023 році в межах окремої закупівлі.

Умови угоди передбачають, що комплекси будуть збиратися на заводі в Белфасті (Північна Ірландія).

Глава британського Міноборони Бен Воллес наголосив, що Британія передавала NLAW і Україні для захисту від російського вторгнення

Велика Британія надала тисячі ПТРК Україні для підтримки оборони своєї країни після неспровокованого і незаконного вторгнення Росії.

"Саме завдяки своїй маневреності, надійності і точності NLAW став важливим інструментом у боротьбі України проти незаконного вторгнення Росії, склавши частину з 10 тисяч одиниць протитанкового озброєння, які Велика Британія поставила українським збройним силам", – зазначили у британському відомстві.

Нагадаємо, наприкінці листопада Норвегія уклала контракт із польською компанією Mesko на постачання переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) "Перун" вартістю близько 350 мільйонів норвезьких крон (35 мільйонів доларів).

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Велика Британія

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