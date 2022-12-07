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Британия закупит противотанкового оружия на £229 млн

Среда, 7 декабря 2022, 17:34

Великобритания заключила соглашение со шведским производителем Saab на производство нескольких тысяч единиц противотанковых ракетных комплексов NLAW стоимостью 229 миллионов фунтов стерлингов.

Как передает "Европейская правда", об этом в среду объявило министерство обороны Соединенного Королевства.

Соглашение предусматривает поставку вооруженным силам Великобритании нескольких тысяч единиц NLAW в течение 2024-2026 годов. Кроме того, еще около 500 единиц ПТРК будут поставлены в 2023 году в рамках отдельной закупки.

Условия соглашения предусматривают, что комплексы будут собираться на заводе в Белфасте (Северная Ирландия).

Глава британского Минобороны Бен Уоллес подчеркнул, что Британия передавала NLAW и Украине для защиты от российского вторжения

Великобритания предоставила тысячи ПТРК Украине для поддержки обороны своей страны после неспровоцированного и незаконного вторжения России.

"Именно благодаря своей маневренности, надежности и точности NLAW стал важным инструментом в борьбе Украины против незаконного вторжения России, составив часть из 10 тысяч единиц противотанкового вооружения, которые Великобритания поставила украинским вооруженным силам", - отметили в британском ведомстве.

Напомним, в конце ноября Норвегия заключила контракт с польской компанией Mesko на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов "Перун" стоимостью около 350 миллионов норвежских крон (35 миллионов долларов).

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Великобритания

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