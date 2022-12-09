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165 бельгійців з одного села виграли 143 млн євро в лотерею EuroMillions

П'ятниця, 9 грудня 2022, 11:23

Група з 165 осіб з бельгійського села спільно виграла в лотерею EuroMillions понад 143 мільйона євро.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Мешканці села Ольмен, що в провінції Антверпен, зробили однакові внески в касу для придбання квитків у місцевому газетному кіоску.

Кожен з них виграв близько 868 000 євро, повідомляє Бельгійська національна лотерея. У вівторковому тиражі було зареєстровано понад 27 мільйонів заявок.

EuroMillions повідомив, що остаточний джекпот склав 142 897 164 євро.

Джоук Вермюр, представник Національної лотереї, сказав, що групові успіхи не є рідкістю в Бельгії - але це був найбільший груповий виграш за всю історію.

Власник газетного кіоску, який організовує подібні групові розіграші протягом декількох років, сказав, що йому довелося повторити новину "п'ять-шість разів", оскільки його клієнти не могли повірити в те, що вони виграли. Імена переможців не розголошуються.

Це не найбільший джекпот EuroMillions за всю історію - у липні один гравець з Великої Британії виграв 195 мільйонів фунтів стерлінгів. Раніше британська пара з Глостера виграла 184 мільйони фунтів стерлінгів.

Розіграш джекпоту проводиться у дев'яти європейських країнах: Бельгія, Франція, Велика Британія, Іспанія, Португалія, Ірландія, Австрія, Швейцарія та Люксембург.

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Бельгія ЄвроЖиття

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