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Лідер КНДР обіцяє наростити арсенал ядерної зброї, щоб протистояти "ворогам"

Неділя, 1 січня 2023, 11:58

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до "експоненціального збільшення" арсеналу ядерної зброї своєї країни у відповідь на, як він стверджує, загрози з боку Південної Кореї та Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, повідомили в неділю державні ЗМІ Пхеньяна.

Заява Кіма прозвучала після того, як протягом вихідних Північна Корея заявила про два випробування великої ракетної системи залпового вогню, здатної нести ядерну зброю.

Виступаючи напередодні Нового року, Кім Чен Ин сказав, що Південна Корея стала "безсумнівним ворогом", а її головний союзник, США, збільшив тиск на КНДР до "максимуму", часто розгортаючи свої військові засоби на Корейському півострові протягом минулого року.

У відповідь Кім заявив, що в наступному році Пхеньян повинен масово виробляти тактичну ядерну зброю, одночасно розробляючи нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), яка надасть Північній Кореї "можливість швидкого контрудару".

Коментарі Кіма з'явилися наприкінці року, коли його режим випробував більше ракет, ніж будь-коли в історії Північної Кореї, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету, яка теоретично може завдати удару по материковій частині США.

У суботу Північна Корея запустила щонайменше три балістичні ракети малої дальності з полігону на південь від Пхеньяна, за даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

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КНДР США

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