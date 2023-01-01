Лидер КНДР обещает нарастить арсенал ядерного оружия, чтобы противостоять "врагам"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к "экспоненциальному увеличению" арсенала ядерного оружия своей страны в ответ на, как он утверждает, угрозы со стороны Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, сообщили в воскресенье государственные СМИ Пхеньяна.

Заявление Кима прозвучало после того, как в течение выходных Северная Корея заявила о двух испытаниях большой ракетной системы залпового огня, способной нести ядерное оружие.

Выступая в канун Нового года, Ким Чен Ын сказал, что Южная Корея стала "несомненным врагом", а ее главный союзник, США, увеличил давление на КНДР до "максимума", часто развертывая свои военные средства на Корейском полуострове в течение прошлого года.

В ответ Ким заявил, что в следующем году Пхеньян должен массово производить тактическое ядерное оружие, одновременно разрабатывая новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая предоставит Северной Корее "возможность быстрого контрудара".

Комментарии Кима появились в конце года, когда его режим испытал больше ракет, чем когда-либо в истории Северной Кореи, включая межконтинентальную баллистическую ракету, которая теоретически может нанести удар по материковой части США.

В субботу Северная Корея запустила по меньшей мере три баллистические ракеты малой дальности с полигона к югу от Пхеньяна, по данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.





