Торік до Британії через Ла-Манш прибула рекордна кількість мігрантів

У 2022 році рекордна кількість людей перетнула Ла-Манш до Великої Британії на малих суднах - 45 728 осіб, що на понад 60% більше, ніж у попередньому році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Це був рік, коли британський уряд продовжував обіцяти жорсткі заходи для припинення потоку човнів і боротьби з контрабандистами, в тому числі продовжуючи свою суперечливу схему депортації до Руанди.

Цифри, засновані на попередніх даних, які щодня і щотижня публікуються урядом, свідчать про різке зростання кількості прибулих в минулому році, що є продовженням багаторічної тенденції.

Вважається, що щонайменше 45 728 осіб перетнули Ла-Манш до Британії на невеликих човнах у 2022 році, що більш ніж на 17 000 більше, ніж 28 526 осіб, які прибули в 2021 році.

Цифри, опубліковані урядом на Новий рік, були дуже схожими, і остаточне число було підтверджено на рівні 45 756.

Минулого року 1 104 човни змогли дістатися до Великої Британії, що трохи більше, ніж 1 034, які здійснили цю подорож у 2021 році.

Це ще раз проливає світло на одну з найбільш тривожних тенденцій - контрабандисти пакують все більше і більше людей на борти все більших і більших човнів, іноді зі смертельними наслідками.

У 2020 році на борту кожного човна перебувало в середньому 13 осіб, показує аналіз Sky News, а наступного року їх кількість зросла до 28.

Минулого року ця цифра знову зросла до 41, а в другій половині року зросла до 45 осіб на човен.

Зменшення використання поромів людьми, які прагнуть дістатися до Британії - посилене пандемією - призвело до того, що кількість людей, які використовують човни, різко зросла за останні роки.

Кількість прибулих зросла більш ніж на 15 000% у порівнянні з 2018 роком, коли лише 299 осіб здійснили переправу на човнах.

Однак загальна кількість заяв про надання притулку за останні кілька років дещо зросла, що свідчить про те, що змінилася стільки кількість людей, скільки спосіб потрапляння до Великої Британії.

Прессекретар уряду заявила: "Глобальна міграційна криза спричиняє безпрецедентне навантаження на нашу систему надання притулку".

"Ніхто не повинен піддавати своє життя ризику, здійснюючи небезпечні та нелегальні подорожі. Ми будемо продовжувати боротися з бандами, які стоять за цим, використовуючи всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для стримування нелегальної міграції і руйнування бізнес-моделі контрабандистів" – сказала вона.

Нагадаємо, у грудні Верховний суд Британії визнав законним урядовий план, який передбачав депортацію до Руанди незаконно прибулих шукачів притулку.