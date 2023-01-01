В прошлом году в Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов

В 2022 году рекордное количество людей пересекло Ла-Манш в Великобританию на малых судах - 45 728 человек, что более чем на 60% больше, чем в предыдущем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Это был год, когда британское правительство продолжало обещать жесткие меры для прекращения потока лодок и борьбы с контрабандистами, в том числе продолжая свою противоречивую схему депортации в Руанду.

Цифры, основанные на предварительных данных, которые ежедневно и еженедельно публикуются правительством, свидетельствуют о резком росте количества прибывших в прошлом году, что является продолжением многолетней тенденции.

Считается, что по меньшей мере 45 728 человек пересекли Ла-Манш в Британию на небольших лодках в 2022 году, что более чем на 17 000 больше, чем 28 526 человек, прибывших в 2021 году.

Цифры, опубликованные правительством на Новый год, были очень похожими, и окончательное число было подтверждено на уровне 45 756.

В прошлом году 1 104 лодки смогли добраться до Великобритании, что немного больше, чем 1 034, которые совершили это путешествие в 2021 году.

Это еще раз проливает свет на одну из самых тревожных тенденций - контрабандисты пакуют все больше и больше людей на борта все больших и больших лодок, иногда со смертельным исходом.

В 2020 году на борту каждой лодки находилось в среднем 13 человек, показывает анализ Sky News, а в следующем году их количество выросло до 28.

В прошлом году эта цифра снова выросла до 41, а во второй половине года выросла до 45 человек на лодку.

Уменьшение использования паромов людьми, стремящимися добраться до Британии - усиленное пандемией - привело к тому, что количество людей, использующих лодки, резко возросло за последние годы.

Количество прибывших выросло более чем на 15 000% по сравнению с 2018 годом, когда только 299 человек совершили переправу на лодках.

Однако общее количество заявлений о предоставлении убежища за последние несколько лет несколько возросло, что свидетельствует о том, что изменилось не столько количество людей, сколько способ попадания в Великобританию.

Пресс-секретарь правительства заявила: "Глобальный миграционный кризис вызывает беспрецедентную нагрузку на нашу систему предоставления убежища".

"Никто не должен подвергать свою жизнь риску, совершая опасные и нелегальные путешествия. Мы будем продолжать бороться с бандами, которые стоят за этим, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для сдерживания нелегальной миграции и разрушения бизнес-модели контрабандистов" - сказала она.

Напомним, в декабре Верховный суд Британии признал законным правительственный план, который предусматривал депортацию в Руанду незаконно прибывших искателей убежища.