У Чехії кандидати у президенти об’єдналися проти проросійського лідера перегонів

Одна із головних претенденток на пост президента Чехії Дануше Нерудова, яка не пройшла до другого туру виборів, заявила про підтримку кандидата Петра Павела задля його перемоги над проросійським лідером перегонів Андреєм Бабішем.

Про це вона сказала у суботу після того, як у Чехії визначили, хто вийшов у другий тур виборів президента, повідомляє "Європейська правда".

"Тут, як і раніше, існує велике зло, і це зло звуть Андрей Бабіш. Це зло не зникло, і воно, як і раніше, набирає достатню кількість відсотків на цих виборах. У нас є людина, яка володіє ЗМІ, депутатами парламенту, а тепер вона хоче володіти й Ланами (село, де розтшована літня резиденція чеського президента Ланський замок. - Ред.), - цитує Нерудову Aktualne.

Вона привітала з виходом у другий тур Павела і підкреслила, що підтримає його кандидатуру.

"Вітаю демократичного переможця, яким є Петр Павел, я без проблем підтримаю його у другому турі. Сьогодні ввечері ми разом обговоримо усі можливості", - наголосила Нерудова.

Зі попередніми результатами першого туру президентських виборів у Чехії, у другий тур вийшли колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш та ексгенерал НАТО Петр Павел.

Другий тур виборів відбудеться через два тижні. Переможець замінить на посту чинного президента Мілоша Земана, який залишає посаду після 10 років на посту.

За даними опитувань, що проводились до першого туру виборів, Павел і Нерудова перемагали Бабіша у другому турі з суттєвим відривом.

На посаді глави уряду Бабіш не був ані антиукраїнським політиком, ані відвертим "другом Путіна". Але у статусі кандидата у президенти Бабіш суттєво змінив риторику, намагаючись залучити підтримку антиєвропейського та лояльного до РФ електорату чинного президента Земана. В його риториці з'явилися тези, що допомога Україні вже дорого коштувала Чехії, тож настав час турбуватися насамперед про простих чехів, а вже потім – про Україну.

Детальніше про важливість виборів у Чехії читайте у статті Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України.