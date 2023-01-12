Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України

В останні дні перед першим туром експрем'єр Андрей Бабіш різко збільшив свої шанси на перемогу.

Вже у п’ятницю 13 січня розпочнеться перший тур президентських виборів у Чехії. Після їхнього завершення у країні зміниться президент – чинний глава держави, який раніше (до повномасштабного російського вторгнення) був схильний по скандальних заяв та підтримки РФ, добуває другий термін і йде на пенсію.

Та хто стане новим президентом Чехії і чи не відновить він дружній до РФ курс?

Ще донедавна здавалося, що особливої інтриги ці вибори не несуть. Попри те, що лідером перегонів був колишній прем’єр Андрей Бабіш, обрання якого було би поганою новиною для України, проте всі соціологічні опитування були однозначні – у другому турі Бабіш шансів не матиме та програє будь-якому опоненту.

Однак за кілька днів до першого туру ситуація різко змінилася.

І тепер Бабіш не лише гарантує собі вихід у другий тур, але й матиме в ньому реальні шанси на перемогу.

Що ж сталося у Чехії за останні дні? І чим можуть завершитися президентські вибори?

Спурт Бабіша

Кандидат, який пішов у президенти, щоб не потрапити до в’язниці – саме так найчастіше пояснювали балотування Андрея Бабіша.

Кримінальна справа про махінації із субвенціями ЄС тягнулася за Бабішем ще до його прем’єрства. Проте на високій посаді, як вважається, йому вдалося загальмувати розслідування.

Усе змінилося наприкінці 2021 року, коли Бабіш та його партія ANO програли парламентські вибори та відправилися в опозицію. Перспектива вироку в цій справі стала як ніколи реальною.

Сам Бабіш називав суд політично заангажованим – мовляв, якби він не був кандидатом у президенти, цю справу давно би закрили, не доводячи до суду.

Втім, незабаром йому довелося вибачатися за ці слова – 9 січня муніципальний суд Праги зняв з нього звинувачення у справі про субсидії ЄС для конференц-центру "Лелече гніздо".

Цей вирок здатний повністю змінити виборчі розклади.

Для порівняння, того ж дня були оприлюднені результати соціологічного опитування агенції Median (очевидно, що опитування робилося напередодні, до винесення виправдувального вироку). Згідно з ними, Бабіш відкотився на третє місце, пропустивши вперед генерала Петра Павела та економістку та колишню ректорку Аграрного університету в Брно Данушу Нерудову.

Тепер же, після цього вироку, вихід Бабіша у другий тур вважається фактично неминучим – про це свідчать чеські політологи.

Однак виправдувальний вирок – далеко не єдиний успіх Бабіша останніх днів.

Вже наступного дня експрем'єр Чехії летить до Франції, де проводить 40-хвилинну розмову з президентом Еммануелем Макроном.

В Єлисейському палаці особливо підкреслюють: зустріч не має відношення до виборів у Чехії, натомість Макрон і Бабіш зустрілися як лідери партій, що входять в одну фракції в Європарламенті.

Однак, звичайно, ця заява не відповідає реальному стану речей. По-перше, зустріч з одним із фаворитів перегонів за три дні до першого туру виборів не може не мати на них впливу.

Але головнішим тут є інше. У Франції проти Бабіша також відкрита кримінальна справа. Тож така демонстративна зустріч із Макроном фактично унеможливлює використання цього моменту біографії Бабіша проти нього.

На цьому тлі змінюється і передвиборча стратегія Бабіша. По-перше, в останній тиждень різко збільшилася його присутність у рекламі та агітаційних матеріалах.

А по-друге, якщо досі колишній прем’єр уникав участі у дебатах, то ввечері 12 січня він вперше прийде на них. А зважаючи на свій політичний досвід, Бабіш має істотні шанси виграти ці дебати та посилити позиції у першому турі.

Стратегії на другий тур

Хто складе Бабішу компанію у другому турі? І хто матиме більші шанси на фінальну перемогу?

Наразі опитування схиляються до того, що у другий тур, імовірніше, пройде генерал Петр Павел.

Втім, його відрив від Дануши Нерудової не виглядає дуже великим, що гарантує вихід у другий тур. Тим більше, Нерудова в останні дні перед першим туром дещо змінила свою стратегію – замість позиціонування себе як універсального кандидата вона робить ставку на потребу у вирішенні проблем дискримінації жінок, вирішити які може лише президент-жінка.

Очевидно, що погіршення рейтингів напередодні дня голосування змусило Нерудову змінити тактику на більш ризиковану, проте вона може принести успіх.

Хто з цих кандидатів буде більш небезпечним противником для Бабіша?

Можливо, генерал Павел – адже він готувався до участі у президентських виборах останні п’ять років. Втім, як показали попередні дебати, озвучуючи правильні гасла, і Павел, і Нерудова "плавають" у питаннях зовнішньої політики, і це дає шанс Бабішу.

Ще один аргумент на користь Бабіша – кандидатури і Павела, і Нерудової були схвалені чинною коаліцією. А відповідно, для частини електорату вони несуть частку відповідальності за нинішнє зростання цін і тарифів.

Ця тема, ймовірно, стане головною у випадку протистояння у другому турі Бабіша та Павела.

Більш того, Андрей Бабіш, який зараз робить багато заяв про шкідливість санкцій проти РФ для чеської економіки, намагатиметься подати це протистояння як "президент миру проти президента війни". Доводячи, що обрання президентом військового лише ускладнить пошук миру між Росією та Україною, а відповідно – збільшить втрати чеської економіки.

І це має зайти чималій частині електорату, в першу чергу – тим, хто на попередніх президентських виборах голосував за Мілоша Земана. Тим більше, президент Земан публічно підтримав Бабіша і заявив, що має намір голосувати саме за нього.

А якщо у другий тур вийде Нерудова, у Бабіша є своя стратегія протистояння їй.

Річ у тім, що під час її ректорства в Аграрному університеті була викрита схема торгівлі дипломами для студентів-іноземців. І хоча Нерудова сама брала участь у дослідженні цієї схеми та покаранні її учасників, ця справа стала плямою на її репутації.

Може виникнути парадоксальна ситуація: кандидат, якого найбільше за всіх інших було звинувачено в корупції, зможе використовувати такі аргументи проти опонентки, при цьому сам будучи захищеним нещодавнім судовим рішенням.

Найгірший сценарій

Чи здатна перемога кандидата з антиукраїнськими гаслами змінити зовнішній курс Чехії? Адже це парламентська країна, де більшість повноважень має уряд.

А нинішній уряд є цілком дружнім до України та критичним до будь-яких спроб порозумітися із путінською Росією.

Тим не менш, як показали два президентських терміни Мілоша Земана, навіть при формальних повноваженнях голова держави має достатньо інструментів тиснути на уряд, вимагаючи від нього врахування своїх вимог.

Тож за такого сценарію допомога Україні щонайменше суттєво ускладниться, а можливо – і зменшиться.

Крім того, євроскептичні настрої Бабіша гармонують із поглядами угорського прем’єра Віктора Орбана. Перемога Бабіша дозволить Орбану вийти з ізоляції, не чекаючи зміни влади у Словаччині (на яку у Будапешті дуже сподіваються).

За часів прем’єрства Бабіш мав дуже напружені відносини із Польщею. Його перемога на президентських виборах здатна зруйнувати нинішній польсько-чеський альянс, який є дуже важливим у питанні лобіювання допомоги Україні.

Втім, уточнимо: йдеться про найгірший для України сценарій.

У опонентів Бабіша є достатньо сил, щоб унеможливити його. І тоді підтримка Чехією України лише збільшиться – проукраїнську позицію уряду буде посилювати президент, який (чи яка) має схожі погляди.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"