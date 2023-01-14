В Чехии кандидаты в президенты объединились против пророссийского лидера гонки

Одна из главных претенденток на пост президента Чехии Дануше Нерудова, которая не прошла во второй тур выборов, заявила о поддержке кандидата Петра Павела для его победы над пророссийским лидером гонки Андреем Бабишем.

Об этом она сказала в субботу после того, как в Чехии определили, кто вышел во второй тур выборов президента, сообщает "Европейская правда".

"Здесь по-прежнему существует большое зло, и это зло зовут Андрей Бабиш. Это зло не исчезло, и оно по-прежнему набирает достаточное количество процентов на этих выборах. У нас есть человек, который владеет СМИ, депутатами парламента, а теперь он хочет владеть и Ланами (село, где расположена летняя резиденция чешского президента Ланский замок. - Ред.), - цитирует Нерудову Aktualne.

Она поздравила с выходом во второй тур Павела и подчеркнула, что поддержит его кандидатуру.

"Поздравляю демократического победителя, которым является Петр Павел, я без проблем поддержу его во втором туре. Сегодня вечером мы вместе обсудим все возможности", - подчеркнула Нерудова.

С предварительными результатами первого тура президентских выборов в Чехии, во второй тур вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и экс-генерал НАТО Петр Павел.

Второй тур выборов состоится через две недели. Победитель заменит на посту действующего президента Милоша Земана, который покидает пост после 10 лет на посту.

По данным опросов, которые проводились до первого тура выборов, Павел и Нерудова побеждали Бабиша во втором туре с существенным отрывом.

На посту главы правительства Бабиш не был ни антиукраинским политиком, ни откровенным "другом Путина". Но в статусе кандидата в президенты Бабиш существенно изменил риторику, пытаясь привлечь поддержку антиевропейского и лояльного к РФ электората действующего президента Земана. В его риторике появились тезисы, что помощь Украине уже дорого стоила Чехии, поэтому пришло время беспокоиться прежде всего о простых чехах, а уже потом - об Украине.

Подробнее о важности выборов в Чехии читайте в статье Реванш в Чехии: почему выборы преемника Земана несут угрозу для Украины.









