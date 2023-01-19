У Бундестазі провалилось голосування про надання Україні танків Leopard

Більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Парламентська група ХДС/ХСС заявила, що Україна має отримати основні бойові танки Leopard. У своїй пропозиції консерватори закликали федеральний уряд Німеччини надати промисловості та третім країнам дозвіл на експорт бойових танків Leopard-1 та Leopard-2.

Крім того, там міститься заклик підготуватися до постачання Україні танків Leopard 2 зі складів Бундесверу і паралельно – до закупівлі нових танків для Бундесверу.

Також, зазначалось у проєкті рішення, в довгостроковій перспективі необхідно забезпечити логістичну підтримку України запасними частинами, боєприпасами та навчальним наступом спільно з промисловістю та третіми країнами, які мають танки Leopard.

Після кількагодинних дебатів Бундестаг передав пропозицію депутатської групи ХДС/ХСС про постачання німецьких бойових танків Leopard 1 і Leopard 2 до Комітету у закордонних справах для подальшого обговорення.

ХДС/ХСС вимагали негайного голосування, але зазнали невдачі через голосування фракцій правлячої коаліції – соціал-демократів, "Зелених" і вільних демократів, а також крайніх "Альтернативи для Німеччини" та "Лівих".

Водночас і консерватори, й три фракції правлячої коаліції виступили за продовження військової підтримки України. Проти традиційно висловились ультраправі й ультраліві.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявляє, що виступає за постачання танків спільно зі Сполученими Штатами.