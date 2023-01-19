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В Бундестаге провалилось голосование о предоставлении Украине танков Leopard

Четверг, 19 января 2023, 19:10

Большинство фракций немецкого Бундестага не поддержали предложение консерваторов ХДС/ХСС вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине боевых танков Leopard 1 и Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Парламентская группа ХДС/ХСС заявила, что Украина должна получить основные боевые танки Leopard. В своем предложении консерваторы призвали федеральное правительство Германии предоставить промышленности и третьим странам разрешение на экспорт боевых танков Leopard-1 и Leopard-2.

Кроме того, там содержится призыв подготовиться к поставке Украине танков Leopard 2 со складов Бундесвера и параллельно - к закупке новых танков для Бундесвера.

Также, отмечалось в проекте решения, в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить логистическую поддержку Украины запасными частями, боеприпасами и учебным наступлением совместно с промышленностью и третьими странами, которые имеют танки Leopard.

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После многочасовых дебатов Бундестаг передал предложение депутатской группы ХДС/ХСС о поставках немецких боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения.

ХДС/ХСС требовали немедленного голосования, но потерпели неудачу из-за голосования фракций правящей коалиции - социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов, а также крайних "Альтернативы для Германии" и "Левых".

В то же время и консерваторы, и три фракции правящей коалиции выступили за продолжение военной поддержки Украины. Против традиционно высказались ультраправые и ультралевые.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц публично заявляет, что выступает за поставку танков совместно с Соединенными Штатами.

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Германия

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