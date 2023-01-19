Прем’єр Польщі натякнув, що Варшава може передати Україні Leopard-2 і без згоди Берліна

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натягнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Як повідомляє Polskie Radio, про це він сказав у коментарі ЗМІ, повертаючись зі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Моравецького запитали, яка ситуація з погодженням передачі танків та як він ставиться до того, що Німеччина не квапиться з рішенням.

Прем’єр відповів, що швидке надання Україні танків зараз критично важливе, тому що Росія вочевидь готує новий наступ.

"Ми запропонували роту танків - 14 машин, але водночас потрібна гарантія, що інші теж щось робити. І серед цих інших, хто досі менше проявляв активність, м’яко кажучи, - Німеччина. Тож ми продовжимо боротися і тиснути на офіс канцлера, щоби вони якнайшвидше відреагували на нашу пропозицію", - зазначив Моравецький.

"Ми домовилися з українськими друзями і партнерами із Західної Європи, що ми передаємо ці танки разом. Надання згоди тут має другорядну роль. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або почнемо діяти самі. Тут найважливіше, щоби німці - але й не тільки вони, а також Данія, Фінляндія, Франція, та передусім Німеччина - запропонували свої сучасні танки якнайшвидше. Тому що від цього залежить спроможність захистити свободу України, відтак від цього залежить безпека усієї Європи", - наголосив він.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

У Берліні заявляли, що поки не отримували запит Польщі на постачання танків Україні.

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек вже зазначав, що "якщо інші країни хочуть допомогти, потрібно не заважати їм і не блокувати їхню допомогу".