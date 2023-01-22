У Словаччині провалився референдум від проросійської опозиції

У Словаччині провалився ініційований опозицією референдум щодо змін до конституції, який мав спростити скликання дострокових виборів.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Референдум ініціювали опозиційні партії на чолі зі Smer-SD, аби створити можливість скорочувати повноваження парламенту через референдум або резолюцію парламенту. Втім, він - як і очікувалося - через низьку явку не забезпечив необхідного результату: висловилися лише 27,25%, з яких 97,5% "за".

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що поважає результати волевиявлення - і тих, хто прийшов та проголосував, і тих, хто висловив свою позицію неучастю у ньому.

"Результати референдуму не мають сили, проте тепер важливо, щоби депутати ухвалили конституційну поправку щодо дострокових виборів якнайшвидше", - заявила Зузанна Чапутова.

Раніше вона висловлювалася за те, щоби вибори були проведені у першій половині 2023 року, а минулого тижня казала, що готова погодитися на вибори у вересні - такий варіант обговорюється і коаліційними, і опозиційними партіями.

Чапутова зазначила, що дату виборів потрібно обрати до кінця січня, щоби врешті покласти край політичній кризі, та що за відсутності домовленості до кінця січня вона готова скористатися своїми повноваженнями і призначити уряд.

Поява нехай технічного, проте монолітного уряду, який орієнтується на президента, може стабілізувати ситуацію та скоротити шанси проросійських сил на реванш після розвалу чинної коаліції через конфлікти між лідерами партій OľaNO Ігоря Матовича та SaS Ріхарда Суліка.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті Словаччина готується до виборів: чи вдасться зупинити реванш проросійських сил