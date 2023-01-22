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В Словакии провалился референдум, который должен был дать старт досрочным выборам

Воскресенье, 22 января 2023, 12:54

В Словакии провалился референдум по изменениям в конституцию, который должен был сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов. 

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда". 

Референдум не обеспечил юридически обязывающих результатов из-за того, что явка оказалась слишком низкой. 

В воскресенье стало известно, что 97,5% тех, кто проголосовал, поддержали необходимую поправку. В то же время, явка составила только 27,25%, тогда как для легитимного результата должны были высказаться более 50% избирателей. 

Низкую явку связывают с тем, что сторонники действующего правительства решили бойкотировать референдум. В действующей редакции конституция Словакии не предусматривает возможности досрочных выборов.

Досрочные выборы все же могут состояться раньше плановых в феврале 2024 года, если изменения в конституцию поддержит парламент - однако, для этого нужно собрать необходимое количество голосов сначала для внесения изменений, затем - для объявления выборов. 

Выход из политического кризиса без выборов может предложить президент Зузана Чапутова - ее полномочия позволяют в любой момент заменить техническое правительство, назначив новое, сформированное ею самостоятельно. Она уже заявляла, что готова воспользоваться этой возможностью, если до конца января решение о досрочных выборах не будет принято. 

Появление пусть технического, но монолитного правительства, которое ориентируется на президента, может стабилизировать ситуацию и сократить шансы пророссийских сил на реванш после развала действующей коалиции из-за конфликтов между лидерами партий OľaNO Игоря Матовича и SaS Рихарда Сулика.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье Словакия готовится к выборам: удастся ли остановить реванш пророссийских сил

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