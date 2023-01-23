У центрі Берліна троє російськомовних чоловіків ображали і напали на двох українок

У центрі Берліна троє російськомовних чоловіків напала на двох жінок з України та вдарили одну із них.

Про це йдеться у заяві поліції німецької столиці, пише "Європейська правда".

Згідно з попереднім розслідуванням та свідченнями свідків, дві жінки, віком 24 та 25 років, їхали на 8 метро близько 14:30. У вагоні також було троє чоловіків, які розмовляли між собою російською мовою. Коли чоловіки помітили двох жінок, вони неодноразово ображали їх російською лайкою.

"На станції метро "Александерплац" дві жінки вийшли з поїзда разом з групою чоловіків, які пішли за ними. Потім один з них схопив 24-річну дівчину за волосся і вдарив її по голові. Свідок помітив напад і попросив нападника та його супутника зупинитися. Після цього трійця зникла в невідомому напрямку", - йдеться у заяві.

Зазначається, що дівчина відчула біль у голові, але не звернулася за медичною допомогою.

Німецькі правоохоронні органи проводять розслідування за фактом підозри в завданні образ і тілесних ушкоджень.