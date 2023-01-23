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В центре Берлина трое русскоязычных мужчин оскорбляли и напали на двух украинок

Понедельник, 23 января 2023, 07:42

В центре Берлина трое русскоязычных мужчин напали на двух женщин из Украины и ударили одну из них.

Об этом говорится в заявлении полиции немецкой столицы, пишет "Европейская правда".

Согласно предварительному расследованию и показаниям свидетелей, две женщины в возрасте 24 и 25 лет, ехали в метро около 14:30. В вагоне также было трое мужчин, которые разговаривали между собой на русском языке. Когда мужчины заметили двух женщин, они неоднократно оскорбляли их русской бранью.

"На станции метро "Александерплац" две женщины вышли из поезда вместе с группой мужчин, которые последовали за ними. Затем один из них схватил 24-летнюю девушку за волосы и ударил ее по голове. Свидетель заметил нападение и попросил нападавшего и его спутника остановиться. После этого троица скрылась в неизвестном направлении", - говорится в заявлении.

Отмечается, что девушка почувствовала боль в голове, но не обратилась за медицинской помощью.

Немецкие правоохранительные органы проводят расследование по факту подозрения в нанесении оскорблений и телесных повреждений.

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