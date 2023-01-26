Напад на дві церкви в Іспанії: один священик загинув, четверо людей поранені

Внаслідок нападу на людей у каплиці й церкві Альхесіраса в Іспанії поранений священик загинув, крім нього, поранені четверо людей; напад міг бути терактом з ісламістськими мотивами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Прокурор Національного суду вважає, що йдеться про теракт з ісламістськими мотивами.

Нападника вже ідентифікували як марокканця Ясіне Кан’я. Наскільки вдалося встановити на цей час, близько 18-30 він зайшов у каплицю Сан-Ісідро і почав сперечатися з вірянами, заявляючи, що вони мають перейти в іслам. Потім він пішов і за годину повернувся з мачете та завдав поранення священику. Попри серйозність поранень, його вдалося стабілізувати.

Після цього нападу нападник пішов у церкву Ла Пальма, що поруч з каплицею, де завершувалася служба, влаштував там безлад, перекидаючи церковне приладдя. Священик спробував просити його вийти з церкви. Врешті нападник атакував його та завдав смертельного поранення. Після того він спробував сховатися, але невдовзі був заарештований.

Окрім того, постраждали кілька людей надворі.

Як вже повідомлялося, правоохоронці здійснили обшук у будинку в районі Сан-Ісідро в центрі Альхесіраса і встановлюють, чи нападник діяв самостійно, чи був членом екстремістської організації.