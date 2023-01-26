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Нападение на две церкви в Испании: один священник погиб, четыре человека ранены

Четверг, 26 января 2023, 08:16

В результате нападения на людей в часовне и церкви Альхесираса в Испании раненый священник погиб, кроме него, ранены четыре человека; нападение могло быть терактом с исламистскими мотивами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Прокурор Национального суда считает, что речь идет о теракте с исламистскими мотивами.

Нападающего уже идентифицировали как марокканца Ясине Канья. Насколько удалось установить на данный момент, около 18-30 он зашел в часовню Сан-Исидро и начал спорить с верующими, заявляя, что они должны перейти в ислам. Затем он ушел и через час вернулся с мачете и нанес ранения священнику. Несмотря на серьезность ранений, его удалось стабилизировать.

После этого нападения нападавший пошел в церковь Ла Пальма, что рядом с часовней, где завершалась служба, устроил там беспорядок, опрокидывая церковные принадлежности. Священник попытался просить его выйти из церкви. В конце концов нападавший атаковал его и нанес смертельное ранение.  После этого он попытался скрыться, но вскоре был арестован. 

Кроме того, пострадали несколько человек на улице. 

Как уже сообщалось, правоохранители провели обыск в доме в районе Сан-Исидро в центре Альхесираса и устанавливают, действовал ли нападавший самостоятельно.

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Испания

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