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Німецький концерн на тлі війни в Україні хоче запустити виробництво HIMARS у Європі

Неділя, 29 січня 2023, 09:34

Німецький збройовий концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит в Україні і на Заході, а також веде переговори про початок виготовлення реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю Reuters заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, у 2022 році Rheinmetall виготовив по 60-70 тисяч танкових і артилерійських снарядів, але це число може бути збільшене.

"Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу", – сказав Паппергер і додав, що потужності з виробництва 155-мм артилерійських снарядів можуть бути збільшені до 450-500 тисяч на рік.

Також Rheinmetall хоче запустити нову лінію з виробництва боєприпасів середнього калібру, які, наприклад, використовуються німецькими зенітними самохідними установками Gepard в Україні, до середини 2023 року.

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Водночас концерн веде переговори з американським Lockheed Martin про можливе виробництво систем HIMARS, які також активно використовуються українськими військами.

"На Мюнхенській конференції з безпеки ми прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS (у Німеччині). У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів – і у нас є вантажівки, на які можна встановити пускові установки", – сказав Паппергер.

Гендиректор Rheinmetall очікує обговорити деталі військового виробництва на зустрічі представників промисловості з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, хоча її дата ще не визначена.

Нагадаємо, що сам Пісторіус не вважає достатнім розмір спеціального фонду для Бундесверу в розмірі 100 мільярдів євро, а також думає, що регулярного бюджету армії в розмірі близько 50 мільярдів євро на рік недостатньо в довгостроковій перспективі.

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Німеччина

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