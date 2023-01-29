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Немецкий концерн на фоне войны в Украине хочет запустить производство HIMARS в Европе

Воскресенье, 29 января 2023, 09:34

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос в Украине и на Западе, а также ведет переговоры о начале изготовления реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью Reuters заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, в 2022 году Rheinmetall изготовил по 60-70 тысяч танковых и артиллерийских снарядов, но это число может быть увеличено.

"Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер и добавил, что мощности по производству 155-мм артиллерийских снарядов могут быть увеличены до 450-500 тысяч в год.

Также Rheinmetall хочет запустить новую линию по производству боеприпасов среднего калибра, которые, например, используются немецкими зенитными самоходными установками Gepard в Украине, к середине 2023 года.

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В то же время концерн ведет переговоры с американским Lockheed Martin о возможном производстве систем HIMARS, которые также активно используются украинскими войсками.

"На Мюнхенской конференции по безопасности мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS (в Германии). У нас есть технология для производства боеголовок, а также ракетных двигателей - и у нас есть грузовики, на которые можно установить пусковые установки", - сказал Паппергер.

Гендиректор Rheinmetall ожидает обсудить детали военного производства на встрече представителей промышленности с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом, хотя ее дата еще не определена.

Напомним, что сам Писториус не считает достаточным размер специального фонда для Бундесвера в размере 100 миллиардов евро, а также думает, что регулярного бюджета армии в размере около 50 миллиардов евро в год недостаточно в долгосрочной перспективе.

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Германия

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