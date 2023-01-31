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Німецький експорт до Росії скоротився більш ніж удвічі у 2022 році

Вівторок, 31 січня 2023, 13:04

До осені 2022 року німецький експорт до Росії впав більш ніж на 50% порівняно з попереднім роком, але імпорт з Росії скоротився менш різко, незважаючи на припинення поставок викопного палива.

Про це свідчать дані німецького уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з документом, німецький експорт до Росії був майже на 60% нижчим у жовтні 2022 року порівняно з жовтнем 2021 року. Водночас імпорт з цієї країни впав лише приблизно на 49%, незважаючи на масштабні зусилля, спрямовані на відмову від імпорту російського викопного палива.

"Торгівля з Росією значно ослабла з початку російської агресивної війни проти України", - йдеться у письмовій відповіді уряду Німеччини на депутатський запит, опублікованій у понеділок.

У документі додається, що неможливо точно визначити, наскільки скорочення німецько-російської торгівлі є прямим наслідком війни, а наскільки - наслідком санкцій ЄС, запроваджених проти Москви.

Нагадаємо, Європейський Союз не розглядає варіант запровадження скасованих раніше мит на українську сільгосппродукцію попри негативний вплив на фермерів деяких країн.

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Торгівля Німеччина Росія

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