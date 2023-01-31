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Немецкий экспорт в Россию сократился более чем вдвое в 2022 году

Вторник, 31 января 2023, 13:04

К осени 2022 года немецкий экспорт в Россию упал более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, но импорт из России сократился менее резко, несмотря на прекращение поставок ископаемого топлива.

Об этом свидетельствуют данные немецкого правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно документу, немецкий экспорт в Россию был почти на 60% ниже в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года. В то же время импорт из этой страны упал лишь примерно на 49%, несмотря на масштабные усилия, направленные на отказ от импорта российского ископаемого топлива.

"Торговля с Россией значительно ослабла с начала российской агрессивной войны против Украины", - говорится в письменном ответе правительства Германии на депутатский запрос, опубликованном в понедельник.

В документе добавляется, что невозможно точно определить, насколько сокращение немецко-российской торговли является прямым следствием войны, а насколько - следствием санкций ЕС, введенных против Москвы.

Напомним, Европейский Союз не рассматривает вариант введения отмененных ранее пошлин на украинскую сельхозпродукцию несмотря на негативное влияние на фермеров некоторых стран.

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Торговля Германия Россия

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