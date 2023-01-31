ЄС не планує обмежувати імпорт з України попри скарги фермерів

Європейський союз не розглядає варіант запровадження скасованих раніше мит на українську сільгосппродукцію попри негативний вплив на фермерів деяких країн.

Про це заявив єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

Головною темою засідання була ситуація на сільськогосподарському ринку на фоні війни в Україні. Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина надали доповіді про наслідки зростання імпорту сільгосппродукції з України для виробників цих країн.

Войцеховський повідомив, що імпорт пшениці з України до ЄС зріс на порядок: з 287 тисяч тонн 2021 року до 2,8 мільйона тонн 2022-го. Обсяг ввезеної до Євросоюзу української кукурудзи зріс майже вдвічі - з 7,3 мільйона тонн у 2021-му до 12 мільйонів тонн у 2022 році.

Але найбільш різким виявилося зростання імпорту в ЄС насіння соняшнику з України: 2021 року цей показник становив лише 25 тисяч тонн, а 2022-го - вже 1,8 мільйона тонн. Наприклад, до Болгарії до війни було поставлено 3000 тонн цього продукту з України, а після повномасштабного російського вторгнення - 892 тисячі тонн.

Рада ЄС ухвалила, що для вирішення цієї проблеми необхідно вжити заходів на рівні Євросоюзу.

"При цьому не було жодних пропозицій припинити або обмежити імпорт з України. Йдеться про допомогу фермерам, а не про бар'єри чи заборону ввезення товарів з України. Про це не висловився жоден із представників країн ЄС", - наголосив єврокомісар.

У грудні повідомлялося, що близько 450 тисяч тонн українського зерна перевозиться через Польщу щомісяця, що на 50% більше, ніж перевозили у середині року.

ЄС започаткував ініціативу "смуг солідарності" наприкінці травня 2022 року, щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари всіма можливими маршрутами - включаючи залізничний, автомобільний та річковий транспорт - в умовах перебоїв, спричинених війною Росії.

Хоча "смуги солідарності" були створені для полегшення транспортування через сусідні країни, такі як Румунія, на більш широкі ринки ЄС та світові ринки, фермери з цих країн неодноразово попереджали, що великі обсяги зерна застрягають у прикордонних регіонах, де вони витісняють місцевих виробників з ринку.

Наприклад, у вересні румунські виробники зерна попереджали, що наплив українського зерна через ініціативу "смуги солідарності" ставить їх на межу банкрутства.