США тиснуть на Італію, щоб та якнайшвидше передала Україні ЗРК SAMP/T – ЗМІ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем’єрки Італії Франческо Тало закликав Рим якнайшвидше передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела у Вашингтоні пише газета La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

В офіційному повідомленні Білого дому про розмову йдеться, що Салліван і Тало засудили агресію Росії проти України та підтвердили готовність надання Києву допомоги, "зокрема підтримку енергетичної стійкості України та військового обладнання".

Джерела La Repubblica стверджують, що Вашингтон тиснув на Рим із метою якнайшвидшого постачання Україні систем протиповітряної оборони, насамперед комплексу SAMP/T італійсько-французького виробництва.

Видання вказує, що на політичному рівні обіцянка передати Україні ці ЗРК була надана ще кілька тижнів тому, але уряд Італії поки не затвердив рішення про це у черговому, шостому декреті про військову допомогу Україні.

La Repubblica пише, що SAMP/T має обмежені можливості проти балістичних ракет, але є потужною системою проти літаків, безпілотників і крилатих ракет і, таким чином, здатна захистити навіть таке велике місто, як Київ.

У Рима є п'ять батарей SAMP/T та одна – навчальна, яка не має машини з пусковими установками. Попередній італійський уряд на чолі з Маріо Драгі хотів передати Україні саме навчальну батарею, яку кілька місяців модернізовували для боротьби з балістичними ракетами.

Нагадаємо, що в розмові з Володимиром Зеленським наприкінці грудня прем'єрка Італії Мелоні пообіцяла розглянути можливість надання Україні систем протиповітряної оборони.