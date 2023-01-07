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США давят на Италию, чтобы та как можно быстрее передала Украине ЗРК SAMP/T - СМИ

Суббота, 7 января 2023, 11:25

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало призвал Рим как можно быстрее передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне пишет газета La Repubblica, сообщает "Европейская правда".

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В официальном сообщении Белого дома о разговоре говорится, что Салливан и Тало осудили агрессию России против Украины и подтвердили готовность предоставления Киеву помощи, "в частности поддержку энергетической устойчивости Украины и военного оборудования".

Источники La Repubblica утверждают, что Вашингтон давил на Рим с целью скорейшей поставки Украине систем противовоздушной обороны, прежде всего комплекса SAMP/T итальянско-французского производства.

Издание указывает, что на политическом уровне обещание передать Украине эти ЗРК было дано еще несколько недель назад, но правительство Италии пока не утвердило решение об этом в очередном, шестом декрете о военной помощи Украине.

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La Repubblica пишет, что SAMP/T имеет ограниченные возможности против баллистических ракет, но является мощной системой против самолетов, беспилотников и крылатых ракет и, таким образом, способна защитить даже такой большой город, как Киев.

У Рима есть пять батарей SAMP/T и одна - учебная, которая не имеет машины с пусковыми установками. Предыдущее итальянское правительство во главе с Марио Драги хотело передать Украине именно учебную батарею, которую несколько месяцев модернизировали для борьбы с баллистическими ракетами.

Напомним, что в разговоре с Владимиром Зеленским в конце декабря премьер Италии Мелони пообещала рассмотреть возможность предоставления Украине систем противовоздушной обороны.

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Италия США Война с РФ

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