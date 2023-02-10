У разі нападу на Німеччину чверть німців готова втекти з країни якомога швидше

Кожен четвертий громадянин Німеччини намагатиметься покинути країну якомога швидше у разі збройного нападу на неї.

Про це свідчать результати опитування інституту дослідження громадської думки YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Опитування показало, що кожен десятий громадянин Німеччини був би готовий стати на захист своєї країни зі зброєю в руках.

У такому випадку, однак, 5% німців пішли б добровольцями на військову службу. Ще 6% відсотків дорослого населення очікують, що їх призвуть у разі війни і, в разі необхідності, підготують до національної оборони.

Згідно з опитуванням, кожен третій (33%) намагатиметься продовжувати своє звичне життя, наскільки це можливо. Майже кожен четвертий німець (24%) у разі війни виїхав би з країни якомога швидше.

Як повідомлялося, німецьке населення сьогодні сприймає Росію як найбільшу загрозу миру у світі.