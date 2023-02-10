Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У разі нападу на Німеччину чверть німців готова втекти з країни якомога швидше

П'ятниця, 10 лютого 2023, 10:34

Кожен четвертий громадянин Німеччини намагатиметься покинути країну якомога швидше у разі збройного нападу на неї.

Про це свідчать результати опитування інституту дослідження громадської думки YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Опитування показало, що кожен десятий громадянин Німеччини був би готовий стати на захист своєї країни зі зброєю в руках.

У такому випадку, однак, 5% німців пішли б добровольцями на військову службу. Ще 6% відсотків дорослого населення очікують, що їх призвуть у разі війни і, в разі необхідності, підготують до національної оборони.

Згідно з опитуванням, кожен третій (33%) намагатиметься продовжувати своє звичне життя, наскільки це можливо. Майже кожен четвертий німець (24%) у разі війни виїхав би з країни якомога швидше.

Як повідомлялося, німецьке населення сьогодні сприймає Росію як найбільшу загрозу миру у світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Опитування

Статті

Молдова оголошує "війну" сепаратистам: як планують переслідувати еліту Придністров’я та РФ

Виходячи із закону, мала би розпочатися економічна блокада Придністров’я а примирливі переговори з сепаратистами - змінитися на примус до реінтеграції...
10 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зупинити наступні агресії: новий принцип світової безпеки, що просуває Україна

У сучасному міжнародному праві немає принципу превентивної допомоги державам, що перебувають під загрозою вторгнення.
9 лютого 2023 — Ерік Кучеренко, фахівець з міжнародного права

"Росія прагне знищити європейський шлях для всіх країн Євросоюзу. Ми цього не дозволимо"

Виступ президента України Володимира Зеленського на спеціальному пленарному засіданні Європарламенту.
9 лютого 2023 — Володимир Зеленський, президент України