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В случае нападения на Германию четверть немцев готовы бежать из страны как можно скорее

Пятница, 10 февраля 2023, 10:34

Каждый четвертый гражданин Германии постарается покинуть страну как можно скорее в случае вооруженного нападения на нее.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Опрос показал, что каждый десятый гражданин Германии был бы готов встать на защиту своей страны с оружием в руках.

В таком случае, однако, 5% немцев пошли бы добровольцами на военную службу. Еще 6% процентов взрослого населения ожидают, что их призовут в случае войны и, в случае необходимости, подготовят к национальной обороне.

Согласно опросу, каждый третий (33%) будет пытаться продолжать свою привычную жизнь, насколько это возможно. Почти каждый четвертый немец (24%) в случае войны уехал бы из страны как можно скорее.

Как сообщалось, немецкое население сегодня воспринимает Россию как самую большую угрозу миру в мире.

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