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Німці вбачають у Росії найбільшу загрозу для миру у світі

Вівторок, 7 лютого 2023, 13:29

Німецьке населення сьогодні сприймає Росію як найбільшу загрозу миру у світі.

Про це йдеться у дослідженні Інституту дослідження громадської думки Allensbach спільно з Центром стратегії та вищого менеджменту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

На запитання, яка країна становитиме найбільшу загрозу в найближчі роки, 82% учасників репрезентативного опитування назвали Росію. 60% опитаних обрали Китай. 52% населення вважають ядерну державу Північну Корею дуже серйозною загрозою.

До початку російської агресивної війни проти України 24 лютого 2022 року сприйняття було іншим, як показує порівняння з результатами попередніх опитувань. У 2021 році лише 32% населення у віці 16 років і старше сприймали Росію як найбільшу загрозу.

Якщо на заході Німеччини кожен другий (50%) вважає США надійним союзником, то в східних федеральних землях це стосується трохи більше ніж кожного четвертого (26%). Частка східних німців, які сприймають Росію як головну загрозу миру, також нижча на Сході - 73%, ніж на Заході, де такої думки дотримуються 84% опитаних.

Нагадаємо, майже через рік після початку війни між Росією та Україною підтримка України з боку американців залишається стабільною, в той же час серед республіканців найбільше тих, хто виступає за швидке закінчення війни навіть ціною територіальних втрат для України.

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Війна з РФ Німеччина Росія

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