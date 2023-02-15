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У Туреччині ще знаходять під завалами живих людей через понад 200 годин після землетрусу

Середа, 15 лютого 2023, 08:40

У Туреччині через понад 200 годин після землетрусу ще знаходять під завалами людей, яким пощастило дочекатись допомоги. 

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда". 

На 205-ту годину після землетрусу врятували 35-річну жінку у Кахраманмараші, на 207 годину - 12-річного хлопця в провінції Адіяман. У Хатаї на 209 годину після землетрусу визволили з-під завалів подружжя. 

Серед останніх врятованих - 77-річна жінка, яка провела під завалами 212 годин. 

Загалом у Туреччині відомо про 64 людей, які дочекались допомоги після 140 годин під завалами і довше. 

Нагадаємо, підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого перевищила 41 тисячу осіб.

Серед загиблих - п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя.

Посольство України в Туреччині вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.

Незабаром дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

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Туреччина стихійні лиха

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