У Туреччині ще знаходять під завалами живих людей через понад 200 годин після землетрусу
У Туреччині через понад 200 годин після землетрусу ще знаходять під завалами людей, яким пощастило дочекатись допомоги.
Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".
На 205-ту годину після землетрусу врятували 35-річну жінку у Кахраманмараші, на 207 годину - 12-річного хлопця в провінції Адіяман. У Хатаї на 209 годину після землетрусу визволили з-під завалів подружжя.
Серед останніх врятованих - 77-річна жінка, яка провела під завалами 212 годин.
Загалом у Туреччині відомо про 64 людей, які дочекались допомоги після 140 годин під завалами і довше.
Нагадаємо, підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого перевищила 41 тисячу осіб.
Серед загиблих - п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя.
Посольство України в Туреччині вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.
Незабаром дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.